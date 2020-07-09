Haberler Ankara Haberler Ankara
09 Tem 2020 - 11:16- Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekiliyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2020-21 sezonunun eleme turları ve normal sezon kura çekimi 15 Temmuz Çarşamba günü İsviçre’nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleşecek. BCL’nin normal sezonunda mücadele edecek beş Türk kulübünün torbaları da belli oldu.
mask

BCL’nin 2020-21 sezonunda 32 kulüp mücadele edecek. Yirmi sekiz kulüp doğrudan normal sezonda yer alacakken, son 4 kulüp oynanacak iki eleme turunun ardından belirlenecek. Kura çekiminin tüm aşamalarında, normal sezonun bir grubunda iki kulüple yer alacak olan Türkiye dışında, aynı ülkeden hiçbir takımın karşı karşıya gelmemesini güvence altına almak adına, ülke koruma ilkesi uygulanacak.

Hem eleme turları hem de normal sezon kuraları için, kulüpler öncelikle BCL kulüp sıralamasına göre; daha önce BCL’de yer almamış kulüpler ise BCL ülke sıralamasına göre torbalara yerleştirildi.

BCL 2020-21 sezonu, 15 Eylül 2020’de, oynanacak iki eleme turundan ilki ile başlayacak.

ELEME TURLARI

BCL kulüp ve ülke sıralamalarına göre 16 kulüp, 4 torbaya dağıtılacak ve kura çekimi sonucunda 8 eşleşme belirlenecek. Maçlar iç saha ve deplasman usulüne göre oynanacak.

İlk eleme turu 15 ve 18 Eylül’de oynanacak. Kazanan 8 kulüp, ikinci eleme turunda oynamaya hak kazanacak. İkinci turda 2 ve 3’üncü torbada yer alan kulüplerden kazananlar, 1 ve 4’üncü torbanın kazananları ile karşılaşacak. İkinci eleme turu maçları 22 ve 25 Eylül’de oynanacak. Kazanan 4 kulüp, BCL normal sezonunda oynama hakkı elde edecek.

NORMAL SEZON

Normal sezona doğrudan katılan 28 kulüp ile ikinci eleme turundan onlara katılan 4 kulüp, normal sezonda yer alacak. Kulüpler, BCL kulüp sıralamasına göre (kulüp sıralaması mümkün olmayan durumlarda ülke sıralamasına göre) 8 torbaya yerleştirilecek ve 4 gruba dağıtılacak. Maçlar rövanş usulü oynanacak.

KURA ÇEKİMİ PROSEDÜRÜ

Kura çekiminin geri kalanında ülke korumasını sağlamak amacıyla, kura çekimine 8’inci torba (2’inci eleme turu kazananlarının olduğu) ile başlanacak ve kulüpler 4 gruba dağıtılacak. Ardından, kura çekimi birinci torbadan 7’nci torbaya kadar, ülke koruması faktörü göz önünde bulundurularak, bir sonraki mevcut gruba dağıtılacak şekilde devam edecek.

Normal sezon 13 Ekim 2020’de başlayacak. Normal sezonda mücadele edecek Türk kulüplerinden Darüşşafaka Tekfen 7’nci, Galatasaray Doğa Sigorta ve Tofaş 6’ncı, Pınar Karşıyaka 4’üncü ve Türk Telekom ise 3’üncü torbadan kura çekimine katılacak.

Kura çekimi 15 Temmuz Çarşamba günü, TSİ 12.00’de yapılacak.

(İHA)

09 Tem 2020 - 11:16 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Süper Lig’de yeni sezon tarihleri belli oldu mask
Süper Lig’de yeni sezon tarihleri belli oldu
Millilerin rakipleri belli oldu mask
Millilerin rakipleri belli oldu
Anadolu Efes, Chris Singleton’ın sözleşmesini uzattı mask
Anadolu Efes, Chris Singleton’ın sözleşmesini uzattı
Fernando Alonso, Formula 1’e geri döndü mask
Fernando Alonso, Formula 1’e geri döndü
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha mask
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Başakşehir’de Konyaspor mesaisi başladı mask
Başakşehir’de Konyaspor mesaisi başladı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda... mask
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda...
Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı mask
Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı

GALERİ

Yenimahalle, Yamaçevler Projesi ile bin 500 adet gecekondunun kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyor mask
Yenimahalle, Yamaçevler Projesi ile bin 500 adet gecekondunun kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyor
4 yaşındaki çocuğu babası feryatlar içinde taşıdı: “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” mask
4 yaşındaki çocuğu babası feryatlar içinde taşıdı: “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor”
Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tüm faaliyet alanlarında denetimler gerçekleştirdi - Ankara mask
Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tüm faaliyet alanlarında denetimler gerçekleştirdi - Ankara
Tüm tedbirler alındı! Millet Kıraathanesi’nde yaz konserleri başladı - Ankara mask
Tüm tedbirler alındı! Millet Kıraathanesi’nde yaz konserleri başladı - Ankara
Hareketli Dakikalar: Polisi alarma geçiren kadın gözaltına alındı - Video Haber mask
Hareketli Dakikalar: Polisi alarma geçiren kadın gözaltına alındı - Video Haber
Gece yarısı çok sayıda adrese operasyon düzenlendi! - Video Haber mask
Gece yarısı çok sayıda adrese operasyon düzenlendi! - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL