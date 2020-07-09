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09 Tem 2020 - 11:18- Asayiş G: 09 Tem 2020 - 12:18

Başkent’te hırsızlık çetesine "Demirkıran Operasyonu"

Ankara’da çok sayıda evden hırsızlık olayına karışan damat ile kayınbabası ve kayınçosu, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin düzenlediği “Demirkıran Operasyonu" ile yakalandı.
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Başken’tte evden hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği, damat, kayınbaba ve kayınçodan oluşan hırsızlık çetesini yakalamak için çalışma başlattı. Keçiören ilçesinden toplam 198 kamera görüntüsü incelendi. 11 ayrı evden hırsızlık olayı ile bağlantıları olduğu belirlenen şüpheliler için olayların olduğu bölgenin analizi yapılarak, zanlıların gelmesi muhtemel yerlerin krokisi çıkarıldı. S.A. ile kayınbabası K.S ve kayınçosu H.H.S., 26 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde yine hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde çoraba sarılı ziynet eşyaları ve 1 adet tespih ele geçirildi. Zanlıların ziynet eşyalarını çoraba koyduktan sonra kasık arasında salladıkları tespit edildi.

Yapılan incelemelerde S.A.’nın hırsızlık yaparken kayınpederini ve kayınçosunu gözcü olarak kullandığı belirlendi. Şüphelilerin özellikle gece saatlerinde güvenlik kamerası bulunmayan yerleri seçtikleri ortaya çıktı. Zanlıların izlerini kaybettirmek için apartman avlularından yürüdükleri, gelip giderken çok sayıda vasıta değiştirdikleri tespit edildi. Evlere balkonlarından ve pencere korkuluk demirlerini sökerek girdikleri belirlenen zanlıların 10 evden 40 bin TL değerinde ziynet eşyası, bin dolar ve 2 bin 500 TL nakit para olmak üzere toplamda 50 bin TL çaldıkları belirlendi.

Zanlıların çok sayıda suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Şüphelilerin benzer suçlardan sık sık cezaevine girdikleri ve en son pandemi nedeniyle izinli çıktıkları tespit edildi. Hırsızlardan S,A. ve H.H.S.’nin cezaevinden izinli çıkıp aynı şekilde hırsızlık yapmaya devam ettikleri anlaşıldı. Damat S.A.’nın 9 evden hırsızlık, 3 iş yerinden hırsızlık, 2 konut dokunulmazlığı ihlali, 1 tehdit, 2 de kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu olmak üzere toplam 17 suç kaydının olduğu belirlendi. Kayınbaba K.S.’nin 3 evden hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 kasten öldürme, 1 intihara teşebbüs, 1 taksirle yaralama, 2 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan toplam 11 suç kaydı olduğu, H.H.S.‘nin ise 14’ü evden hırsızlık, 1’i açıktan hırsızlık, 1’i iş yerinden hırsızlık, 3’ü mala zarar verme, 2’si taksirle yaralama, 3’ü kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, 2’si genel güvenliğin tehlikeye sokulması, 1’i taksirle yaralama, 1’i yankesicilik olmak üzere toplam 28 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi. 3 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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09 Tem 2020 - 11:18 İHA Ankara- Asayiş

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