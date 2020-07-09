Fenerbahçe’de önümüzdeki sezonun planlaması yapılırken, Başkan Ali Koç, özellikle teknik ekip anlamında köklü değişikliklere gitmek için görüşmelere başladı. Şu anda takımın başında bulunan Tahir Karapınar’ı altyapı koordinatörlüğüne getirecek olan sarı-lacivertliler, futbol koordinatörlüğü görevi için de Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ı göreve getirmeyi planlıyor. Altay’ın başına geçtikten sonra İzmir ekibine iyi bir ivme kazandıran ve TFF 1. Lig’de play-off mücadelesi veren Yalçın Koşukavak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la görüştü ve önümüzdeki sezon için düşüncelerini aktardı. Koşukavak’ın Fenerbahçe’de görev almak istediğini belirttiği öğrenildi. Bu görüşmede Yalçın Koşukavak’ın Ali Koç’tan istediği bir diğer isim de Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok oldu. Hilmi Bozok’la Altay’da çok uyumlu çalıştıklarını ve bunun da başarı getirdiğini söyleyen Koşukavak, Bozok’la birlikte sarı-lacivertli ekibe gelmek istiyor.
09 Tem 2020 - 11:31- Spor Güncelleme: 09 Tem 2020 - 12:18
Ali Koç, Yalçın Koşukavak’la görüştü
Fenerbahçe’de önümüzdeki sezon futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istenen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Koşukavak’ın özellikle Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok’u da yanında istediği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.