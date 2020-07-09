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09 Tem 2020 - 11:36- Sağlık

"Manuel terapi hastayı hem fiziksel hem psikolojik olarak destekliyor"

Fizik tedavide manuel terapinin hastayı hem fiziksel hem psikolojik olarak desteklediğini söyleyen Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin, "Manuel terapi özellikle boyun, bel ve sırt çevresindeki kaslardaki şikayetleri gidermede iğnesiz, ameliyatsız olarak uygulanması etkili bir çözümdür." dedi.
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Fizik tedavi (fizyoterapi), hastaların yaralanma, sakatlık, yaşlılık, hareket yetersizliği ve hastalık durumlarında ağrıyı azaltma, hareketi tekrar kazanma ve vücut işlevini geri kazanmalarına yardımcı olduğu biliniyor. Ayrıca egzersiz başta olmak üzere, hareket eğitimi, beslenme ve manuel terapi uygulamaları ile hastaların sorunlarını çözülebileceği belirtiliyor. Manuel terapi alanında ortopedik manipulatif fizyoterapi üzerine uzmanlığını yapan Ahmet Burak Sezgin, bu yöntemin hastalıkları tedavi etmesinin yanında hastalık önleyici olduğunu da belirterek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezgin; fizik tedavide manuel terapinin hastayı hem fiziksel hem psikolojik olarak desteklediğini ancak çalışmanın çok kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Fizyoterapide mutidisipliner (tedavide çok branşlı yaklaşım) çalışmanın önemine değinen Sezgin; ameliyatsız, iğnesiz ve ilaçsız tedavi manuel terapi yöntemine hekim tarafından yönlendirilmeden başlamanın faydadan çok zarar getirebileceğini kaydetti.

"Bu tedavi vücuttaki rahatsızlıkları iyileştirmek amacıyla kullanılan uygulamalı bir yöntem"

Manuel terapinin yüzyıllardır kullanılan bir fizik tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Sezgin, "Tıbbın babası sayılan Hipokrat, skolyoz (omurga eğriliği) tedavisi için manipülatif tekniklerini kullanmış. İbni Sina da kitabında bu tekniklerden bahsetmiş. Bugünse resmen yeniden keşfedilmeye başlanmıştır. Manuel terapi, vücuttaki ağrıları ya da rahatsızlıkları iyileştirmek amacıyla kullanılan uygulamalı bir yöntem. Bu yöntemde makine, cihaz ya da iğne kullanılmamaktadır. Ellerle uygulanan bir fizyoterapi şeklidir. Hekim teşhis ve tanısı sonrasında sadece bu alanda uzman fizyoterapistler tarafından uygulanır. Kimi zaman yaralanma ve hastalıkları teşhis etmekte de kullanılan yöntemin hastalık önleyici işlevi de olduğu söylenebilir. Manuel terapi, fizyoterapist tarafından vücuttaki farklı bölgelere uygulamalı olarak belirli miktarda elle basınç uygulanarak tedavi yapılmasıdır. Fizyoterapist, hafif basınç ve dirençle birlikte hastanın kaslarını ve eklemlerini germe, açma veya eklemde var olan blokajı (kısıtlılık) açma gibi hareketler uygular." diye konuştu.

"MANUEL TERAPİ KAS VE DOKU SİSTEMİNDEKİ DENGESİZLİKLERİ DÜZELTİYOR"

Sezgin, manuel terapinin kas ve doku sistemindeki dengesizlikleri düzelttiğini söyleyerek, "Vücuttaki kan akışını düzenler. Sonuç olarak manuel terapi özellikle boyun, bel ve sırt çevresindeki kaslardaki şikayetleri gidermede iğnesiz, ameliyatsız olarak uygulaması etkili bir çözümdür." şeklinde konuştu.

Manuel terapi tekniklerinin mobilizasyon ve manipülasyon denilen yöntemlerden oluştuğunu vurgulayan Sezgin, "Uygulama, manuel terapide altında elle uygulanabilen tüm uygulamaları içerir. Uygulama kişiler için konforlu ve ağrısız olduğu için psikolojik olarak da hastayı destekler. Çoğu insan bel ve boyun fıtığı sorunu yaşar ama fark etmez. Açıklanamayan kol, kalça, bel, boyun gibi diğer ağrıların sebebi bu fıtıklar olabilir. Öncelikle her yaştan insana hekim teşhis ve tanısı doğrultusunda uygulanabilir. Bu yöntem özellikle; bel fıtığı problemlemlerinde, boyun fıtığı problemlerinde, sırt ağrılarında, vücut yapılarındaki ve dokulardaki anormal bozukluklarda, eklemlerdeki hareket kısıtlığı ve yanlış hizalanmalarda, skolyoz (omurga eğriliği) probleminde, omurilikte kanal daralması, bel düzleşmesi, boyun düzleşmesi gibi problemlerin tamamında güvenle uygulanabilir ve kullanılabilir" dedi.

(İHA)

09 Tem 2020 - 11:36 İHA İstanbul- Sağlık

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