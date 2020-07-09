Çoklu Baro Kanunu teklifin ilk iki maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 2 maddesi akşamki oturumda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecek.

Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlık stajının ikinci 6 aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan, maddelerin görüşülmesi sırasında milletvekilleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

İstanbul Bağımsız milletvekili Ahmet Şık’a uyarı cezası verildi.