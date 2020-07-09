Süper Lig’de 32. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 11, 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
11 Temmuz Cumartesi
21.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
12 Temmuz Pazar
18.30 MKE Ankaragücü- Galatasaray: Atilla Karaoğlan
21.00 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.00 FRAPORT-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
13 Temmuz Pazartesi
18.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
18.30 HK Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler
21.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
21.00 İH Konyaspor - M. Başakşehir: Cüneyt Çakır
21.00 Y. Denizlispor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.