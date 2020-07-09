Haberler Ankara Haberler Ankara
09 Tem 2020 - 12:06- Spor G: 09 Tem 2020 - 12:21

Süper Lig’de 32. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 32. Haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Süper Lig’in 32. Haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Şampiyonluk mücadelesi veren M.Başakşehir’in Konyaspor ile oynayacağı maçı Cüneyt Çakır, Trabzonspor’un ise Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
mask

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 11, 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

11 Temmuz Cumartesi

21.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

12 Temmuz Pazar

18.30 MKE Ankaragücü- Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21.00 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.00 FRAPORT-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

13 Temmuz Pazartesi

18.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

18.30 HK Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

21.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

21.00 İH Konyaspor - M. Başakşehir: Cüneyt Çakır

21.00 Y. Denizlispor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yeni normal dönemim ilk karate turnuvası Bursa’da mask
Yeni normal dönemim ilk karate turnuvası Bursa’da
Süper Lig’de 32. hafta programında değişiklik mask
Süper Lig’de 32. hafta programında değişiklik
Halkbank sağlık taramasından geçti mask
Halkbank sağlık taramasından geçti
Younes Belhanda dalya diyecek mask
Younes Belhanda dalya diyecek
TFF, Turgay Şeren’i andı mask
TFF, Turgay Şeren’i andı
Halkbank kaptanını bırakmadı mask
Halkbank kaptanını bırakmadı
Başakşehir yarın Denizlispor ile karşılaşacak mask
Başakşehir yarın Denizlispor ile karşılaşacak
Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı mask
Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı
Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır mask
Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır
U19 Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı mask
U19 Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

09 Tem 2020 - 12:06 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Süper Lig’de 32. hafta hakemleri açıklandı mask
Süper Lig’de 32. hafta hakemleri açıklandı
Ali Koç, Yalçın Koşukavak’la görüştü mask
Ali Koç, Yalçın Koşukavak’la görüştü
Süper Lig’de yeni sezon tarihleri belli oldu mask
Süper Lig’de yeni sezon tarihleri belli oldu
Millilerin rakipleri belli oldu mask
Millilerin rakipleri belli oldu
Anadolu Efes, Chris Singleton’ın sözleşmesini uzattı mask
Anadolu Efes, Chris Singleton’ın sözleşmesini uzattı
Fernando Alonso, Formula 1’e geri döndü mask
Fernando Alonso, Formula 1’e geri döndü
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda... mask
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda...
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım." mask
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım."

GALERİ

Son Dakika! Sakarya’da ikinci patlama meydana geldi: Yaralılar var mask
Son Dakika! Sakarya’da ikinci patlama meydana geldi: Yaralılar var
Feci Ölüm! ‘İnanılmaz bir şey olacak’ deyip falezlerden atladı - Video Haber mask
Feci Ölüm! ‘İnanılmaz bir şey olacak’ deyip falezlerden atladı - Video Haber
Başkent Tiyatroları, ABB TV’de canlı yayınla seyirciyle buluşuyor mask
Başkent Tiyatroları, ABB TV’de canlı yayınla seyirciyle buluşuyor
480 yıllık köprü sel felaketinde yerle bir oldu! - Video Haber mask
480 yıllık köprü sel felaketinde yerle bir oldu! - Video Haber
Yenimahalle, Yamaçevler Projesi ile bin 500 adet gecekondunun kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyor mask
Yenimahalle, Yamaçevler Projesi ile bin 500 adet gecekondunun kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyor
4 yaşındaki çocuğu babası feryatlar içinde taşıdı: “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” mask
4 yaşındaki çocuğu babası feryatlar içinde taşıdı: “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor”
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL