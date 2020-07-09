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09 Tem 2020 - 12:24- Siyaset G: 09 Tem 2020 - 12:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtına çiçek bırakılması ile başlayacak.
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TBMM’de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programına da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da saat 21.00’de Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.

09 Tem 2020 - 12:24 İHA Ankara- Siyaset

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