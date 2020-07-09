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09 Tem 2020 - 12:56- Spor G: 09 Tem 2020 - 13:22

Yeni normal dönemim ilk karate turnuvası Bursa’da

‘Yeni normal’ olarak adlandırılan dönemin ilk karate turnuvası olan Türkiye Kata Şampiyonası, Bursa’da gerçekleşecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen şampiyona, fiziksel temas gerektirmeyen Kata dalında, 10-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
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Dünyayı etkisi altını alan korona virüs salgını sonrası normalleşme adımlarıyla birlikte başlayan ve ‘Yeni Normal’ olarak adlandırılan dönemin ardından düzenlenecek ilk organizasyon olan Türkiye Kata Şampiyonası’na Bursa ev sahipliği yapacak. Fiziksel temas gerektirmeyen Kata dalında düzenlenecek şampiyona, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen ve korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen ilk organizasyon olma özelliğini taşıyan şampiyona, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterler çerçevesinde seyircisiz düzenlenecek. Salonun birçok noktasına dezenfektasyonların kurulacağı şampiyonada, sporcuların sadece performanslarını sergilediği tatami içi hariç diğer tüm alanlarda maske kullanımı zorunlu olacak.

Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nün destekleri ile maske, mesafe ve temizlik kuralları kapsamında organize edilecek şampiyonada ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde madalya dağıtılacak.

"DÜNYADA BİR İLK OLACAK"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, pandemi nedeniyle tüm dünyanın büyük bir sınavdan geçtiğini belirterek, “Hükümetimizin ve Bakanlığımızın yapmış oldukları başarılı çalışmalar neticesinde ülkemiz bu süreci başarılı bir şekilde atlattı. Yeni kavramların hayatımıza girdiği bu süreçte olimpiyatlar da dahil olmak üzere tüm müsabakalar iptal oldu. Dünya karate takviminin 2020 sonuna kadar ertelendiği bu sürecin ardından ilk karate müsabakasını düzenlemek bize nasip oldu” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı tedbirler kapsamında düzenlenecek şampiyonanın seyircisiz yapılacağını vurgulayan Delihasan, “Maske, mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde düzenleyeceğiz. Normalleşme sürecine geçiş için önemli bir adım olan bu şampiyona; kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sporcularımız için yeni döneme adaptasyon noktasında öncü olacak. Sporcularımızın ailelerine de çocuklarını spora yönlendirmeleri noktasında güçlü bir mesaj olacaktır. Sağlıklı başlayan şampiyonanın sağlıklı bir şekilde tamamlanması için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu organizasyonun düzenlenmesi noktasında bizlere desteğini esirgemeyen yerel yönetimlere teşekkür ederim. Tüm katılımcılara da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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09 Tem 2020 - 12:56 İHA İstanbul- Spor

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