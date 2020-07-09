Haberler Ankara Haberler Ankara
09 Tem 2020 - 13:48- Asayiş

Darbeci generallerin mahrem sorumlusuna 10 yıl hapis

FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer aldığı ve darbe sanıkları eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve eski Tümgeneral Fethi Alpay’ın sözde sorumlusu olduğu belirtilen Mehmet Topdemir’e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
mask

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Topdemir, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Mahkeme başkanının dava dosyasına gelen evrakları okumasının ardından cumhuriyet savcısına söz verildi. Savcı, önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanık Topdemir’in cezalandırılmasını istedi. Savunması sorulan Topdemir, suçlamaları reddettiğini belirterek, beraat talebinde bulundu. Topdemir’in son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Topdemir’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SÖNMEZATEŞ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SUİKAST GİRİŞİMİNİN PLANLAYICISIYDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimini planlayan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kişiyi "kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Sönmezateş, aynı davada ayrıca "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası almıştı.

Sönmezateş, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay’daki eylemlerle ilgili çatı davada ise 137 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan 137 defa ağırlaştırılmış müebbet, 27 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 432 yıl, 12 defa "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan ise 108 yıl hapse mahkum edilmişti.

Eski Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Fethi Alpay’ın ise İstanbul’da yargılandığı davada 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verilmişti.

(Abdullah Sarica /İHA)

09 Tem 2020 - 13:48 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fetullah Gülen’in yeğeni Zeynep Gülen'e hapis cezası mask
Fetullah Gülen’in yeğeni Zeynep Gülen'e hapis cezası
Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermiyor mask
Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermiyor
Başkent’te hırsızlık çetesine "Demirkıran Operasyonu" mask
Başkent’te hırsızlık çetesine "Demirkıran Operasyonu"
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı mask
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğünde atama ve yer değiştirmeler işlemleri tamamlandı - Ankara mask
Emniyet Genel Müdürlüğünde atama ve yer değiştirmeler işlemleri tamamlandı - Ankara
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım." mask
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım."
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı mask
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda... mask
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda...
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak

GALERİ

Vatandaş o anları anlattı: ''Patlamanın etkisi ile kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırlamış'' mask
Vatandaş o anları anlattı: ''Patlamanın etkisi ile kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırlamış''
Tiyatrocular sosyal deneyle doğru maske kullanımını anlattı - Video Haber mask
Tiyatrocular sosyal deneyle doğru maske kullanımını anlattı - Video Haber
Savcının oğlu kız arkadaşını darp edip, 6 kişiyi yaralamıştı! Davada mütalaa açıklandı mask
Savcının oğlu kız arkadaşını darp edip, 6 kişiyi yaralamıştı! Davada mütalaa açıklandı
Son Dakika! Sakarya’da ikinci patlama meydana geldi: Yaralılar var mask
Son Dakika! Sakarya’da ikinci patlama meydana geldi: Yaralılar var
Feci Ölüm! ‘İnanılmaz bir şey olacak’ deyip falezlerden atladı - Video Haber mask
Feci Ölüm! ‘İnanılmaz bir şey olacak’ deyip falezlerden atladı - Video Haber
Başkent Tiyatroları, ABB TV’de canlı yayınla seyirciyle buluşuyor mask
Başkent Tiyatroları, ABB TV’de canlı yayınla seyirciyle buluşuyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL