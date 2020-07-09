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09 Tem 2020 - 14:12- Asayiş G: 09 Tem 2020 - 14:13

Antalya'da kamyonun çarptığı yaya öldü! Kamyon şoförü gözaltına alındı

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Nazmi Aktoy’un kullandığı 07 ES 688 plakalı kamyon Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Khaled Alabdullah'a (20) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Alabdullah'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alabdullah'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kamyon şoförü Aktoy, gözaltına alındı.
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09 Tem 2020 - 14:12 AA Antalya- Asayiş

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