Antalya'da kamyonun çarptığı yaya öldü! Kamyon şoförü gözaltına alındı

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Nazmi Aktoy’un kullandığı 07 ES 688 plakalı kamyon Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Khaled Alabdullah'a (20) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Alabdullah'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Alabdullah'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kamyon şoförü Aktoy, gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.