09 Tem 2020 - 15:16- Ekonomi

"Üreticilerimize 651 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemeleri ile Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği” olarak 6 kalemde daha destek ödemelerinin başlayacağını duyurdu.