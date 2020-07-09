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09 Tem 2020 - 15:16- Ekonomi

"Üreticilerimize 651 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemeleri ile Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği” olarak 6 kalemde daha destek ödemelerinin başlayacağını duyurdu.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 651 milyon TL’lik destek ödemeleri 10 Temmuz Cuma günü (yarın) saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

YAPILACAK DESTEK ÖDEMELERİ:

Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği kapsamında 45 bin 523 üreticimize, 484 milyon TL

Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35 bin 330 üreticimize, 112,5 milyon TL

Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği Kapsamında 11 bin 347 üreticimize, 41 milyon TL

Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği Ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında ise 2 bin 838 üreticimize 13,5 milyon TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun.”

(İHA)

09 Tem 2020 - 15:16 İHA Ankara- Ekonomi

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