"Üreticilerimize 651 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Yaklaşık 651 milyon TL’lik destek ödemeleri 10 Temmuz Cuma günü (yarın) saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.
YAPILACAK DESTEK ÖDEMELERİ:
Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği kapsamında 45 bin 523 üreticimize, 484 milyon TL
Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35 bin 330 üreticimize, 112,5 milyon TL
Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği Kapsamında 11 bin 347 üreticimize, 41 milyon TL
Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği Ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında ise 2 bin 838 üreticimize 13,5 milyon TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.