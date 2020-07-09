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09 Tem 2020 - 15:18- Siyaset

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan siyasi parti liderlerine “Kurultay” mektubu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 37. Olağan Kurultay öncesi 24 ayrı siyasi partinin liderlerine mektup gönderdi.
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Siyasi parti liderlerine gönderdiği mektupta “28-29 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız 37. Olağan Kurultayımızı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihte yapmak üzere iptal etmiştik” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ülkemizde salgının etkisinin yavaşlamaya başlamasıyla Yüksek Seçim Kurulunun siyasi parti kongrelerinin yapılabileceğine yönelik kararı sonrası Sağlık Bakanlığının da (Covid-19 kapsamında alınması gereken tedbirlerle) Kurultayımızın gerçekleşmesi yönünde olumlu görüş belirtmesi üzerine 37. Olağan Kurultayımızı toplama kararı aldık” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, “Açık havada ve seyircisiz olarak 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Bilkent Odeon’da 37. Olağan Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz Kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum” diyerek, siyasi parti liderlerine “Ülkemizin ve tüm dünyanın bir an evvel bu zorlu süreci geride bırakarak normale dönmesini umuyor, sizlere sağlık ve esenlikler diliyorum” mesajını iletti.

(Neşra Durmaz/İHA)

09 Tem 2020 - 15:18 İHA Ankara- Siyaset

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