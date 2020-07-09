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09 Tem 2020 - 15:45- Asayiş G: 09 Tem 2020 - 16:06

Baba ocağına acı haber ulaştı! Sakarya’daki patlamanın ateşi Manisa’ya düştü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Hendek’teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada şehit düşen Jandarma Astsubay Mesut Yazar’ın Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sakarya’da havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması amacıyla taşındığı kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi. Olayda patlayıcı madde imha timinden iki personel olmak üzere 3 jandarma personeli şehit oldu. Şehit olan 32 yaşındaki Jandarma Astsubay Mesut Yazar’ın acı haberi memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesine ulaştı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış tarafından acı haber aileye verildi. İlçeye bağlı Uluderbent Mahallesi’nde yaşayan anne Fatma Yazar ve baba Mesut Yazar haberle yıkıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Jandarma Astsubay Mesut Yazar’ın kardeşi Cihan Yazar’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.
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09 Tem 2020 - 15:45 İHA Manisa- Asayiş

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