Haberler Ankara Haberler Ankara
09 Tem 2020 - 16:56- Spor

"Yabancı sınırlaması geçmişte olduğu gibi gelecekte de hiçbir yarar sağlamayacaktır"

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı oyuncu kararına ilişkin, "Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir" açıklamasını yaptı.
mask

Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’nun dün aldığı yabancı oyuncu kararına ilişkin bir açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur. Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir. Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından yabancı oyuncu sınırını gelecek sezon için 8+6 olarak duyurmuştu. Bu sayı bir sonraki sezon 7+5, takip eden sezon için ise 6+4 olarak açıklandı.

(İHA)

09 Tem 2020 - 16:56 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yeni normal dönemim ilk karate turnuvası Bursa’da mask
Yeni normal dönemim ilk karate turnuvası Bursa’da
Süper Lig’de 32. hafta hakemleri açıklandı mask
Süper Lig’de 32. hafta hakemleri açıklandı
Ali Koç, Yalçın Koşukavak’la görüştü mask
Ali Koç, Yalçın Koşukavak’la görüştü
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekiliyor mask
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekiliyor
Süper Lig’de yeni sezon tarihleri belli oldu mask
Süper Lig’de yeni sezon tarihleri belli oldu
Millilerin rakipleri belli oldu mask
Millilerin rakipleri belli oldu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı mask
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda... mask
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda...
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak

GALERİ

Yolcu alma meselesi yüzünden bir şoför, yolcuların gözü önünde darp edildi - Video Haber mask
Yolcu alma meselesi yüzünden bir şoför, yolcuların gözü önünde darp edildi - Video Haber
Vatandaş o anları anlattı: ''Patlamanın etkisi ile kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırlamış'' mask
Vatandaş o anları anlattı: ''Patlamanın etkisi ile kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırlamış''
Tiyatrocular sosyal deneyle doğru maske kullanımını anlattı - Video Haber mask
Tiyatrocular sosyal deneyle doğru maske kullanımını anlattı - Video Haber
Savcının oğlu kız arkadaşını darp edip, 6 kişiyi yaralamıştı! Davada mütalaa açıklandı mask
Savcının oğlu kız arkadaşını darp edip, 6 kişiyi yaralamıştı! Davada mütalaa açıklandı
Son Dakika! Sakarya’da ikinci patlama meydana geldi: Yaralılar var mask
Son Dakika! Sakarya’da ikinci patlama meydana geldi: Yaralılar var
Feci Ölüm! ‘İnanılmaz bir şey olacak’ deyip falezlerden atladı - Video Haber mask
Feci Ölüm! ‘İnanılmaz bir şey olacak’ deyip falezlerden atladı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL