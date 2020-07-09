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09 Tem 2020 - 18:26- Ekonomi

Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa, günü yüzde 2,46’lık düşüşle tamamladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,46’lık düşüşle tamamladı. Endeks, 2.918,92 puanlık azalışla 115 bin 793,59 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,74, holding endeksi de 2,49 değer kaybetti.

(İHA)

09 Tem 2020 - 18:26 İHA İstanbul- Ekonomi

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