Terör örgütü PKK’da çözülmeler sürüyor. Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta bulunan barınaklarından kaçan 5 terörist Habur Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
09 Tem 2020 - 19:55- Asayiş Güncelleme: 09 Tem 2020 - 19:56
Terör örgütü PKK’da çözülmeler sürüyor! Şırnak'ta PKK'lı 5 terörist teslim oldu
Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’na gelen 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.