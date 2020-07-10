Araçla gelip uzun namlulu silahlarla iş yerine kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Fatih Eski Mutaflar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4-5 kişilik bir grup, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne gelerek uzun namlulu silahlarla iş yerine kurşun yağdırdı. Birçok iş yerine ve park halindeki arabalara da isabet eden kurşunlar o sırada kaldırımda bulunan bir kişiye de omuzundan isabet etti. Bir kişi de kurşunların hedefi olmamak için kaçarken yere düşüp yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARI İÇİNDE OLAY YERİNE GELDİ
Yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralıların yakınları hemen olay yerine geldi. Bir kadın korku içinde "yaşıyor mu?" diye çevrede bulunanlara sordu. Çevredekiler "korkma korkma" diye teselli etti. O sırada kadın yere yığılıp gözyaşları döktü.
POLİS KAÇANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri çevrede inceleme yaptı, vatandaşların ifadelerini aldı. Çevredeki iş yerlerinin güvelik kamarasına da bakan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren ve kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.