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10 Tem 2020 - 09:03- Siyaset

Dışişleri Bakanlığından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’ye PKK tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarıyla görüşmesine tepki gösterdi.
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarıyla görüşmesine tepki gösterildi. Açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin terör örgütü mensuplarıyla ilk teması olmadığı vurgulanırken, “Esasen bu, İsveç Dışişleri Bakanının terör örgütü mensuplarıyla ilk teması değildir. Daha önce de terör örgütü mensuplarıyla görüşmeler yapmış, terör örgütüyle iltisaklı kişilerce düzenlenen etkinliklere katılmıştır. Bu tutum, öncelikle bulunduğu makam itibarıyla İsveç’in terörle mücadeleye yaklaşımı konusunda ciddi soru işaretleri oluşmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“Bakan Linde’nin bir teröristle ülkemizin Suriye’de gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarını ele aldığını ileri sürmesi başlı başına ibretlik bir durumdur”

Açıklamada, temas edilen terör örgütü mensupları arasında silahlı kanat üyelerinin de bulunmasının durumun vahametini daha da arttırdığı belirtilerek, “Bakan Linde’nin bir teröristle ülkemizin Suriye’de gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarını ele aldığını ileri sürmesi başlı başına ibretlik bir durumdur. Terör örgütünün kara propagandasına alet olan sözde insan hakları savunucularının, bu teröristlerin Suriye’de işledikleri katliamları, sürgüne gönderdikleri sivilleri, zorla silah altına aldıkları çocukları, kendi bölücü siyasetini reddeden Kürtler dahil bölge halkına yönelik zulümlerini görmezden gelmeleri ise utanç vericidir. Daha bugün Dünya Aramiler Konseyi, PKK/YPG’nin kuzeydoğu Suriye’deki kamplarda tutulan DEAŞ’lı militanları para karşılığında salıverdiğini, DEAŞ tehdidini böylece kasten canlı tutmak suretiyle bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye attığını açıklamıştır. Bu vesileyle bir kez daha terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasının önemini vurguluyor, terörizmin bütün biçimleriyle mücadelenin uluslararası toplumun ortak yükümlülüğü olduğunu hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

10 Tem 2020 - 09:03 İHA Ankara- Siyaset

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