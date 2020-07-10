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10 Tem 2020 - 09:36- Ekonomi G: 10 Tem 2020 - 09:39

Serbest piyasada döviz fiyatları - 10 Temmuz 2020

Dolar 6,8650 liradan, euro ise 7,7390 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8630 liradan alınan dolar, 6,8650 liradan, 7,7370 liradan alınan euro ise 7,7390 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8660 liradan, euro ise 7,7760 liradan satılmıştı.

10 Tem 2020 - 09:36 İHA İstanbul- Ekonomi

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