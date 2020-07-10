İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,78, işçilik endeksi yüzde 0,51 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,55, işçilik endeksi yüzde 15,37 arttı.
BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 7,09, AYLIK YÜZDE 1,03 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,40, işçilik endeksi yüzde 0,31 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 3,31, işçilik endeksi yüzde 15,30 arttı.
BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 1,55, AYLIK YÜZDE 2,51 ARTTI
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,10, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 3,99 azaldı, işçilik endeksi yüzde 15,59 arttı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.