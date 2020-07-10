Yenimahalle’de 57 taksi durağı yenilendi - Ankara

Yenimahalle’ye yakışır taksi durakları inşa ederek taksici esnafının yüzünü güldüren Yenimahalle Belediyesi, bugüne kadar 56 taksi durağını modern bir çehreye kavuşturdu.

İlçenin 57’inci ve yapımı devam eden Güzelevler Taksi Durağı’nı gezen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çalışmaları yerinde inceleyerek durak esnafı ile sohbet etti.

57 taksi durağına yeni çehre

Yenimahalle Belediyesi, ilçedeki taksi duraklarını yeniden inşa ederek hem kent estetiği açısından taksi duraklarını bir standarda kavuşturuyor hem de vatandaşı taşıyan taksici esnafının daha rahat ve modern koşullarda çalışmasına imkan sağlıyor. Şimdiye kadar 57 taksi durağı inşa eden Yenimahalle Belediyesi, durakları eski harabe görüntüsünden uzaklaştırarak tek tip bir görünüme kavuşturuyor.

Taksi duraklarını kamu binası olarak görüyoruz

Taksi duraklarını kamu binası olarak gördüklerini kaydeden Yaşar, “Taksici esnafı derme çatma, tuvaleti lavabosu olmayan yerlerde zor şartlarda ekmek paralarını kazanmaya çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri modern taksi durakları yaparak onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hem kent estetiğine katkı sağlıyor hem de taksi esnafı kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Taksici hemşerilerimiz, yeni duraklarında çağdaş Yenimahalle’ye yakışır biçimde huzur içinde çalışacaklar” dedi.