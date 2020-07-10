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10 Tem 2020 - 10:26- Belediyeler G: 10 Tem 2020 - 11:21

Sincan Belediyesi'nden uygulamalı geri dönüşüm eğitimi - Ankara

Sıfır atık konusunda yaptığı örnek çalışmalarla ödüle layık görülen Sincan Belediyesi, geri dönüşüm bilincini gençlere uygulamalı olarak anlatıyor.

Elif Duman
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Sıfır atık konusunda yaptığı örnek çalışmalarla ödüle layık görülen Sincan Belediyesi, geri dönüşüm bilincini gençlere uygulamalı olarak anlatıyor. “Sıfır Atık Eğitim Merkezi”ni ziyaret eden vatandaşlar organik atıkların gübreye dönüşümünü görme fırsatı yakalıyor, atıkların toplanması konusunda bilgilendiriliyor.

Sıfır atık konusunda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Sincan Belediyesi, gelecek nesillerin geri dönüşüm bilinciyle yetişmesi için olağanüstü bir çaba sarf ediyor.

Gençlerin ve çocukların bilinçlenmesi için okullara 40 adet mini kompost makinesi hediye eden Sincan Belediyesi, ilçe geneline 74 adet atık getirme merkezi koyarak çalışmalarına devam ediyor. Bu işin eğitim ayağına da ayrı bir önem veren Sincan Belediyesi, “Sıfır Atık Eğitim Merkezi”ni ziyaret eden vatandaşlara uygulamalı eğitim veriyor. Organik atıkların kompostlama işleminden sonra gübreye dönüşümü uygulamalı olarak gösteriliyor. Ayrıca merkezde Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından üretilen mobil atık getirme merkezi prototipleri, bitkisel atık yağ kumbarası, odun parçalama makinesi, bayat ekmek kumbarası, mini kompost makineleri, kedi-köpek mama kumbarası, kuş yuvaları, pil kumbarası ziyaretçilere tanıtılıyor ve bilgilenmeleri sağlanıyor.

“Yaşanabilir Bir Çevre, Güçlü Ekonomi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sıfır atık konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdi, “Bizim için sıfır atık basit bir kavram değil, bir yaşam şeklidir.” diyen Başkan Ercan, “Tüm atıkları hammadde ve yeni ürünlere dönüşecek bir kaynak olarak görüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda atıkların kaynağından ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi hedefliyoruz. 2 yılda 100 bin kişiye eğitim verdik, Sincan’da kişi başına günlük 1,2 kg olan atık miktarını bu eğitim süreciyle 0,80’lere düşürdük. Bunu daha ileriye taşıma niyetindeyiz. Sıfır Atık Eğitim Merkezimizi maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak ziyaret edebilir ve çalışmalar hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu işi hep beraber daha iyi bir noktaya taşıyacağımızı ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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10 Tem 2020 - 10:26 Ankara/ Sincan- Belediyeler

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