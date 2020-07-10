Ankara'da zirai mücadele hız kesmeden devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri; bitki ve ağaçların ömrünü uzatmak amacıyla yeşil alanlarda zirai mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, Başkent genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda olası bitki ve ağaç hastalıklarına yönelik zirai ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Yıl boyu ilaçlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mevsime dayalı olarak bitki ve ağaçlarda sık görülen karazenk, karaleke, mildiyö, pas, erken yaprak yanıklığı, antraknoz, çökerten, memeli pas, ölükol, mavi küf, yaprak leke hastalığı, kökboğazı çürüklüğü, yaprak kıvırcıklığı, kurşini küf ve külleme hastalıklarına karşı koruyucu ve tedavi edici fungisit uygulaması gerçekleştiriyor.

YEŞİL ALANLARDA YOĞUN İLAÇLAMA

Başkentlilerin sağlığı konusunda yaşam kalitesini yükseltmek için hijyen çalışmalarını titizlikle yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında zirai mücadele çalışmalarına da devam ediyor.

İnsan ve bitki sağlığını tehdit eden haşerelere karşı ilaçlama mesaisini sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, rekreasyon alanlarında haşere tespit çalışmasının dışında vatandaşlardan gelen şikayetlere göre de zirai ilaçlama yapıyor.

400 LİTRE KAPASİTELİ 4 PÜLVERİZATÖR ARAÇ İLE ETKİN MÜDAHALE

Bitki ve ağaçların ömrünü uzatmak amacıyla 400 litre kapasiteli 4 pülverizatör araç, 16 personel ve 1 mühendis ile birlikte bitki ve ağaçlarda zirai ilaçlama çalışması yapılıyor.

Yeşil alanlara zarar veren canlıların üremesinin önüne geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte görülen sümüklü böcek ve salyangoz zararına karşı mollusit uygulaması ile koruyucu önlemler de alıyor.

DİĞER CANLILARA ZARAR VERİLMİYOR

Normalleşme süreciyle birlikte park ve bahçelerde daha fazla vakit geçiren Başkentlilerin huzurlu bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına hız veren ekipler, bitki hastalığı mücadelesinde diğer canlılara zarar vermeyen kimyasal ilaçlar kullanmaya özen gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde zirai mücadele çalışmalarını şu bölgelerde gerçekleştiriyor:

-Parklar: “30 Ağustos Parkı, Kuzey Yıldızı Parkı, Öveçler Vadisi, Barbaros Parkı, Rüya Parkı, Botanik Park, Portakal Çiçeği Parkı, Ankara Kalesi-Hisarpark, Hülya Parkı, Beypazarı Ankara Parkı, Beypazarı Ertuğrul Özer Parkı, İnönü Parkı, Beypazarı Atatürk Parkı, Tebessüm Parkı, Vazo Parkı, Adnan Ötüken Parkı, Seğmenler Parkı, Gökçek Parkı, Ihlamur Parkı, Esertepe Parkı, 50. Yıl Parkı, Altınpark, Gençlik Parkı, Sincan Dereboyu Parkı, Dikmen Vadisi, Göksu Parkı, Mogan Parkı, Harikalar Diyarı, Kurtuluş Parkı, Çubuk-1 Barajı ve Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı”

-Bulvar ve Caddeler: “Hacıbayram Camii ve çevresi, Konya Yolu, Tınaz Tepe Libya Caddesi, Olgunlar Caddesi Kesişimi, Beypazarı Alparslan Türkeş Bulvarı, Söğütözü Caddesi, Ömer Halis Demir Bulvarı, Dögol Caddesi, Samsun Yolu, 1071 Malazgirt Bulvarı, Anadolu Bulvarı, İzmir 1-2 Caddeleri, Sümer Caddesi ve Büyükşehir Belediye binası çevresi.”