Gölbaşı’nda ilçe genelinde park ve yeşil alanlar ilaçlandı - Ankara

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler zararlı böcek ve haşerelere yönelik çalışma başlattı.
Gölbaşı’nda süre gelen yağışların durması ile yaz dönemi bitkilerde oluşan zararlı böcek ve haşerelere yönelik zirai ilaçlama faaliyetlerine başlayan Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için çalışıyor.
Sıcak havalarda vatandaşların park ve yeşil alanlarda, huzurlu ve sağlıklı bir yaz ayı geçirmelerini sağlamak için yoğun biçimde çalıştıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Özellikle yaz aylarında rahatsızlık veren haşere ve zararlı böceklerin halkımızın huzurunu bozmasını istemiyoruz. Ekiplerimiz park ve yeşil alanlarda, kamu kurum bahçelerinde yaz boyu zirai ilaçlamalara periyodik olarak ilaçlama işlemlerine devam edecek. Sizlerin sağlığı ve huzuru bizler için her şeyden önce geliyor.” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.