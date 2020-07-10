10 Tem 2020 - 11:33- Asayiş

6 PKK/YPG’li terörist daha gözaltına alındı

MSB:"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek"