Haberler Ankara Haberler Ankara
10 Tem 2020 - 11:33- Asayiş G: 10 Tem 2020 - 12:06

6 PKK/YPG’li terörist daha gözaltına alındı

MSB:"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek"
mask

MSB:"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek"
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Van Gölü’nde batan tekneden cesetler çıkarılıyor! Şu ana kadar 16 cesede ulaşıldı mask
Van Gölü’nde batan tekneden cesetler çıkarılıyor! Şu ana kadar 16 cesede ulaşıldı
Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada - Video Haber mask
Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada - Video Haber
Pes dedirten görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler - Video Haber mask
Pes dedirten görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler - Video Haber
Güpegündüz kapkaç dehşeti! O anlar kameralara yansıdı - Video Haber mask
Güpegündüz kapkaç dehşeti! O anlar kameralara yansıdı - Video Haber
PKK/KCK’ın toplum yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı mask
PKK/KCK’ın toplum yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
Ceren Özdemir davasında yeni gelişme! mask
Ceren Özdemir davasında yeni gelişme!
Yolcu alma meselesi yüzünden bir şoför, yolcuların gözü önünde darp edildi - Video Haber mask
Yolcu alma meselesi yüzünden bir şoför, yolcuların gözü önünde darp edildi - Video Haber
Vatandaş o anları anlattı: ''Patlamanın etkisi ile kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırlamış'' mask
Vatandaş o anları anlattı: ''Patlamanın etkisi ile kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırlamış''
Evinin önünde yaralı bulunmuş, kurtarılamamıştı! TBMM Rabia Naz raporunu tamamladı mask
Evinin önünde yaralı bulunmuş, kurtarılamamıştı! TBMM Rabia Naz raporunu tamamladı
Baba ocağına acı haber ulaştı! Sakarya’daki patlamanın ateşi Manisa’ya düştü mask
Baba ocağına acı haber ulaştı! Sakarya’daki patlamanın ateşi Manisa’ya düştü

10 Tem 2020 - 11:33 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı mask
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı
Araçla gelip uzun namlulu silahlarla iş yerine kurşun yağdırdılar: 2 yaralı mask
Araçla gelip uzun namlulu silahlarla iş yerine kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Ceren Özdemir davasında yeni gelişme! mask
Ceren Özdemir davasında yeni gelişme!
Evinin önünde yaralı bulunmuş, kurtarılamamıştı! TBMM Rabia Naz raporunu tamamladı mask
Evinin önünde yaralı bulunmuş, kurtarılamamıştı! TBMM Rabia Naz raporunu tamamladı
Baba ocağına acı haber ulaştı! Sakarya’daki patlamanın ateşi Manisa’ya düştü mask
Baba ocağına acı haber ulaştı! Sakarya’daki patlamanın ateşi Manisa’ya düştü
Bakanı Soylu patlama bölgesinde açıklamalarda bulundu mask
Bakanı Soylu patlama bölgesinde açıklamalarda bulundu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı mask
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda... mask
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda...
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı mask
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım." mask
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım."

GALERİ

Van Gölü’nde batan tekneden cesetler çıkarılıyor! Şu ana kadar 16 cesede ulaşıldı mask
Van Gölü’nde batan tekneden cesetler çıkarılıyor! Şu ana kadar 16 cesede ulaşıldı
Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada - Video Haber mask
Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada - Video Haber
Pes dedirten görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler - Video Haber mask
Pes dedirten görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler - Video Haber
Güpegündüz kapkaç dehşeti! O anlar kameralara yansıdı - Video Haber mask
Güpegündüz kapkaç dehşeti! O anlar kameralara yansıdı - Video Haber
PKK/KCK’ın toplum yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı mask
PKK/KCK’ın toplum yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
9 yaşındaki çocuğun midesinden tam 42 adet mıknatıs topu çıktı - Video Haber mask
9 yaşındaki çocuğun midesinden tam 42 adet mıknatıs topu çıktı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL