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10 Tem 2020 - 11:35- Belediyeler G: 10 Tem 2020 - 12:06

Başkan Altınok çalışmaları inceledi... Keçiören’de bozuk yol kalmayacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe genelinde başlatılan üstyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe genelinde başlatılan üstyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Altınok, “İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. 2020’nin sonuna kadar 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz 51 mahallemizin farklı noktalarında gece gündüz çalışıyor. Başta Bağlum olmak üzere cadde ve sokaklarımızı Keçiören’e yakışır modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz” dedi.

ALTINOK TALİMAT VERDİ KALDIRIMLAR YENİLENDİ

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Altınok tarafından verilen talimatla bir yandan Bademlik Mahallesindeki kaldırımları yenilerken diğer yandan da Bağlum Karakaya Mahallesinde asfalt serim çalışması yürüttü. Çalışmaları yerinde inceleyen Altınok, ilk olarak Bademlik Mahallesi Bindallı Caddesi ile Baruthane, Ballıkaya, Erikli, Bademli, Nil, 1145., 1213. sokaklarda denetimlerde bulundu. Altınok daha sonra Bağlum Karakaya Mahallesinde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmasını inceledi.

“İLÇEMİZİ YENİLEDİK”

Göreve gelir gelmez Keçiören genelindeki park, bahçe, yol ve kaldırımların yenilenmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, yıl sonuna kadar da 100 bin ton asfalt serimi yapılarak ilçede bozuk ve yıpranmış yol bırakılmayacağını söyleyen Altınok, şunları kaydetti:

“Eğer Keçiören’e ait olursanız, kalbinizde, beyninizde, yüreğinizde bu şehir olursa o kente hizmetkâr olursunuz. Biz de bir Keçiören çocuğu olarak bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine soktuk. Göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık, parklarımızın bakımlarını yaptık, tesislerimizin eksiklerini giderdik, ilçemizi yeniledik. Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için yeni eserlerimizin de yapımına başladık. Ortaya koyduğumuz eserlerle ve hizmetlerle Keçiören’i modern kent haline getirdik.”
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10 Tem 2020 - 11:35 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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