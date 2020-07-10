Serbest piyasada altın fiyatları - 10 Temmuz 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 398,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 399 liradan, 2 bin 628 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 649 liradan, 364 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 368 liradan, 2 bin 569 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 589 liradan, bin 284 liradan alınan Yarım Ziynet bin 294 liradan ve 642 liradan alınan Çeyrek Ziynet 647 liradan satılıyor.