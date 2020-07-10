Haberler Ankara Haberler Ankara
10 Tem 2020 - 13:42- Asayiş G: 10 Tem 2020 - 13:56

Kapıkule’de bir tırda 135 bin uyuşturucu hap ve 2 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’nda şüpheli bir tırda yapılan aramada 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilo 160 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
mask

Kapıkule Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza memurlarınca Türkiye’ye giriş yapan araçlara yönelik yapılan kontrollerde, bir tırın çekicisinde bulunan yatak bölümünün zemininde birkaç tane hap bulunduğu görüldü. Söz konusu hapların uyuşturucu olduğu değerlendirilerek, araç ayrıntılı incelenmek üzere arama hangarına alındı. Dedektör köpekler aracılığıyla yapılan aramada, köpeklerin içerisinde sürücünün özel eşyalarının olduğu izlenimi verilen çantaya ve valize tepki vermesi üzerine çantalar açılarak arandı. Açılan valizde 135 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Çantadaki iki torbanın içerisindeki beyaz renkli tozdan alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde ise maddenin ‘kokain’ olduğu tespit edildi. Torbalardaki kokainin ağırlığının 2 kilo 160 gram olduğu saptandı.

Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 750 bin Türk lirası olan uyuşturucu hap ve kokainin taşındığı araca el konulurken, olayla ilgili soruşturma Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatları doğrultusunda devam ediyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı! 5 yaşındaki çocuk öldürüldü mask
Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı! 5 yaşındaki çocuk öldürüldü
Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 kuzenini de öldürdü... mask
Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 kuzenini de öldürdü...
"Karadeniz'e uçak düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi mask
"Karadeniz'e uçak düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Çiftlik Bank’ın firari sanığı ‘tutuklanmama güvencesi’ istedi! mask
Çiftlik Bank’ın firari sanığı ‘tutuklanmama güvencesi’ istedi!
Öğretmen, 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! Dava ertelendi... mask
Öğretmen, 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! Dava ertelendi...
Uyuşturucu tavuk kümesinden çıktı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Video Haber mask
Uyuşturucu tavuk kümesinden çıktı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Video Haber
Van Gölü’nde batan tekneden cesetler çıkarılıyor! Şu ana kadar 16 cesede ulaşıldı mask
Van Gölü’nde batan tekneden cesetler çıkarılıyor! Şu ana kadar 16 cesede ulaşıldı
Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada - Video Haber mask
Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada - Video Haber
6 PKK/YPG’li terörist daha gözaltına alındı mask
6 PKK/YPG’li terörist daha gözaltına alındı
Pes dedirten görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler - Video Haber mask
Pes dedirten görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler - Video Haber

10 Tem 2020 - 13:42 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Jandarma Genel Komutanlığından Sakarya’daki patlama ile ilgili açıklama mask
Jandarma Genel Komutanlığından Sakarya’daki patlama ile ilgili açıklama
6 PKK/YPG’li terörist daha gözaltına alındı mask
6 PKK/YPG’li terörist daha gözaltına alındı
Ankara’da kundaklandığı iddia edilen dükkan alev alev yandı - Video Haber mask
Ankara’da kundaklandığı iddia edilen dükkan alev alev yandı - Video Haber
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı mask
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı
Araçla gelip uzun namlulu silahlarla iş yerine kurşun yağdırdılar: 2 yaralı mask
Araçla gelip uzun namlulu silahlarla iş yerine kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Terör örgütü PKK’da çözülmeler sürüyor! Şırnak'ta PKK'lı 5 terörist teslim oldu mask
Terör örgütü PKK’da çözülmeler sürüyor! Şırnak'ta PKK'lı 5 terörist teslim oldu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı mask
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda... mask
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda...
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı mask
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım." mask
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım."

GALERİ

Eski Fransız rahibe okulu kültür evi oluyor mask
Eski Fransız rahibe okulu kültür evi oluyor
Turizm merkezlerinde "kaçak yapıya" geçit verilmiyor - Foto Haber mask
Turizm merkezlerinde "kaçak yapıya" geçit verilmiyor - Foto Haber
Gökyüzünde televizyon izleyen paraşüt pilotu Avustralya basınında - Video Haber mask
Gökyüzünde televizyon izleyen paraşüt pilotu Avustralya basınında - Video Haber
Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor - Foto Galeri mask
Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor - Foto Galeri
Berm Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor - Foto Galeri mask
Berm Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor - Foto Galeri
Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmalarına ara verildi - Foto Galeri mask
Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmalarına ara verildi - Foto Galeri
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL