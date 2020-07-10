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10 Tem 2020 - 14:12- Siyaset

Türkiye, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin İngiltere ile sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve hizmetleri kapsayan serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakın olduğunu açıkladı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çarşamba günü Londra’ya yaptığı ziyarette Financial Times’a verdiği röportajda, iki taraf arasında prensipte anlaşmaya ilişkin hiçbir görüş ayrılığı olmadığını fakat bazı teknik konulara son halinin verilmesi gerektiğini belirtti. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin çok iyi gittiğini ve sonuçlandırmaya çok yakın olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "İkili ticaretimizin hacmine bakarsanız bunun yüzde 95’ini sanayi ürünleri oluşturuyor ve bu konuda mutabık kaldık. Yüzde 5’i ise tarım ürünleri ve hizmetlerden oluşuyor" dedi.

20 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

İngiltere’nin Türkiye’nin "stratejik müttefiki" olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, İngiltere’yle Brexit sonrası dönemde ikili ticareti arttırmayı kararlaştırdıklarını, bu kapsamda 20 milyar dolarlık bir hedef belirlediklerini belirtti. Çavuşoğlu, serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Türk vatandaşlarının İngiltere’de iş kurmasına olanak sağlayan Ankara Anlaşması’na benzer başka bir anlaşmayı da müzakere ettiklerini ifade etti.

TİCARET BAKANLARI GÖRÜŞECEK

Gazeteye konuşan İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığından üst düzey bir yetkili de ticaret anlaşması görüşmelerinin "iyi ilerlediğini" ve Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ile Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Ranil Jayawardena’nın gelecek hafta Türk mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtti.

Öte yandan haberde, İngiltere’nin Almanya’dan sonra Türkiye’nin ikinci en büyük ticaret ortağı olduğu ve İngiltere’yle bir serbest ticaret anlaşmasına varılmasının özellikle otomobil üreticileri, tekstil fabrikaları ve beyaz eşya üreticileri için kritik kabul edildiği belirtildi. İngiltere-Türkiye arasındaki toplam ticaretin geçen yıl 18,8 milyar sterline ulaştığı hatırlatılan haberde, Türkiye’de aralarında BP, Shell, HSBC, Aviva ve Diageo’nun da olduğu 2 bin 500’den fazla İngiliz şirketi bulunduğuna vurgu yapıldı. Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatını ise büyük ölçüde araç, beyaz eşya ve tekstil ürünlerinin oluşturduğu belirtildi.

(İHA)

10 Tem 2020 - 14:12 İHA Ankara- Siyaset

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