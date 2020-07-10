"Karadeniz'e uçak düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında ekipleri harekete geçiren "Karadeniz'e uçak düştüğü" ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.
Sabah saatlerinde İnebolu üzerinde seyreden bir uçağın İskele Burnu mevkisi açıklarında düştüğü ihbarının yapılması üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri harekete geçti.
İnebolu Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik gemisi denize açılırken, diğer ekipler de karadan arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Bir askeri arama kurtarma uçağının da bölgeye geldiği öğrenildi.
Bir süre sonra ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca arama çalışmaları sonlandırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.