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10 Tem 2020 - 14:12- Asayiş G: 10 Tem 2020 - 14:26

"Karadeniz'e uçak düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Sabah saatlerinde İnebolu üzerinde seyreden bir uçağın İskele Burnu mevkisi açıklarında düştüğü ihbarının yapılması üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Kastamonu'da "uçak düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında ekipleri harekete geçiren "Karadeniz'e uçak düştüğü" ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde İnebolu üzerinde seyreden bir uçağın İskele Burnu mevkisi açıklarında düştüğü ihbarının yapılması üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri harekete geçti.

İnebolu Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik gemisi denize açılırken, diğer ekipler de karadan arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Bir askeri arama kurtarma uçağının da bölgeye geldiği öğrenildi.

Bir süre sonra ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca arama çalışmaları sonlandırıldı.
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10 Tem 2020 - 14:12 AA Kastamonu- Asayiş

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