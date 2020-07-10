Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 kuzenini de öldürdü...

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki amcasının iki oğlunu tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Kırsal Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan T.Y (26) ile amcasının çocukları olan Uygar Y. (28) ve Uğur Y. (29) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Y, yanındaki tüfekle kuzenlerine ateş etti.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Uygar Y. ve ağabeyi Uğur Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan T.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.