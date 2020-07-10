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10 Tem 2020 - 14:20- Dünya G: 10 Tem 2020 - 14:21

Yedi katlı hastanede yangın: 3 ölü, 27 yaralı

Hastanede çıkan yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Güney Kore’nin başkenti Seul’ün 473 kilometre güneyindeki Goheung ilçesinde bulunan 7 katlı bir hastanede yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 27 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaralıların bir kısmı yakındaki hastanelere gönderilirken, durumu kritik olanlar ise Gwangju kentindeki bir hastaneye sevk edildi. Hastanede bulunan 20 kişi kendi çabalarıyla kaçarak kurtulurken, üst katlara kaçmak zorunda kalanların itfaiye ekibi tarafından kurtarıldığı aktarıldı. Jeolla Bölgesi İtfaiye Şefi Ma Jae-yhun, yangının elektriksel bir sorundan kaynaklandığını belirtti. Yangın sırasında hastanede toplam 86 kişinin bulunduğu ifade edildi.
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10 Tem 2020 - 14:20 İHA - Dünya

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