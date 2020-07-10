Johnathan Hamilton, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, Trinidad ve Tobago vatandaşı pivot Johnathan Hamilton ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
2019-2020 sezonunda Darüşşafaka’da forma giyen Hamilton, Eurocup’ta 15 maçta süre aldı ve 11.3 sayı, 8.1 ribaund, 1.4 blok, 16.9 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) 8.2 sayı, 6.5 ribaund, 1.5 blok ortalamalarıyla oynayan Hamilton, her iki ligde de blok istatistiğinde en üst sıralarda yer alıyordu. Eurocup’ın en iyi blok yapan üçüncü oyuncusu olan Hamilton, BSL’de ise ilk sırayı elde etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.