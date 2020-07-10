Berber, kuaför ve marketlerle ilgili yeni tedbirler açıklandı - Ankara

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşteriler ve çalışanlar mümkünse konuşmayacak ya da yüksek sesle konuşmaktan kaçınacak. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizliği yapılacak. İki müşteri randevusu arasında 20 dakikalık bir mola verilecek.
Market ve süper marketlere de yeni kurallar geldi. Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak.
Sıra oluşması durumunda sosyal mesafenin korunması sağlanmak için gerekirse sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde zeminde işaretlemeler yapılacak.
Müşterilerin ödemelerinde tercihen temassız yapmaları teşvik edilecek. Kasada bulunan ürün bantları günde en az 3 kez tek kullanımlık deterjanlı bez ile silinecek.
Çalışanlara iş kıyafetleri günlük değiştirmesi de tavsiye edilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.