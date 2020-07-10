Gençlerbirliği, Göztepe maçına hazır - Ankara

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda oyunla başladı.
Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Başkent ekibi, bu akşam hava yolu ile İzmir'e gidecek.
Göztepe ile Gençlerbirliği arasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak 32. haftanın açılış karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.