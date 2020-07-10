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10 Tem 2020 - 17:59- Spor G: 10 Tem 2020 - 18:00

Gençlerbirliği, Göztepe maçına hazır - Ankara

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda oyunla başladı.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Başkent ekibi, bu akşam hava yolu ile İzmir'e gidecek.

Göztepe ile Gençlerbirliği arasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak 32. haftanın açılış karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.

10 Tem 2020 - 17:59 AA Ankara- Spor

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