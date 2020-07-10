Borsa haftayı düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,85’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 985,03 puanlık azalışla 114 bin 808,56 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 22,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi de 1,78 değer kaybetti.

(İHA)