Bakan Ersoy’dan Ayasofya paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi ilgili kararnameyi alıntılayarak,, “Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Necip Fazıl Kısakürek’in sesinden videolu bir paylaşım da yaparak, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasının önündeki engeli kaldıran Danıştay kararı hayırlı olsun. Bir dünya mirası olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecektir” paylaşımında bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.