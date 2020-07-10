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10 Tem 2020 - 20:16- Sağlık

Türkiye’de krorona virüsten 23 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 323 olduğunu açıkladı. Bugün 48 bin 787 test yapılırken, bin 3 yeni vaka tanısı konuldu, 1 bin 493 kişi ise iyileşti.
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(İHA)

10 Tem 2020 - 20:16 İHA Ankara- Sağlık

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