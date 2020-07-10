Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 23 can kaybı, bin 3 yeni vaka”

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 10 Temmuz verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 323 oldu. Bugün toplam 48 bin 787 test yapılırken, bin 3 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 210 bin 965 oldu. Bugünkü bin 493 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 191 bin 883’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 402, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 182 olduğu açıklandı.
“YENİ TANI KONAN HASTA SAYISINDA 25 HAZİRANDA BAŞLAYAN DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran’da başlayan düşüş devam ediyor. Binin altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.