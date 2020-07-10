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10 Tem 2020 - 22:36- Asayiş G: 10 Tem 2020 - 22:37

Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili hakaret dolu sözleri Twitter hesabından paylaşan İyi Partili Levent Özeren çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarla ilgili 2018 yılında da gözaltına alınan, Semiha Yıldırım hakkında yaptığı paylaşım dolayısıyla sosyal medyada büyük tepki çeken 55 yaşındaki Levent Özeren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İyi Parti’den milletvekili aday adayı olan Levent Özeren, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında paylaşımı sebebiyle büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada eleştirilen Özeren paylaşımını kaldırmıştı.

Polis ekipleri Özeren’i Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Özeren adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan Özeren, "Cumhurbaşkanına Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından ayrı ayrı tutuklandı.

10 Tem 2020 - 22:36 İHA Bursa- Asayiş

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