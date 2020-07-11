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11 Tem 2020 - 08:56- Asayiş

Ankara’da servis minibüsü seyir halinde alev aldı

Ankara Çevre Yolunda 20 işçiyi taşıyan servis minibüsü, seyir halinde alev aldı. Söndürülemeyen minibüs kül oldu.
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Olay, akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Özel bir firmada çalışan 20 işçiyi taşıyan Murat C. yönetimindeki 06 CHC 36 plakalı servis minibüsünün motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bütün aracı kapladı.

Durumu fark eden sürücü minibüsü yol kenara çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin uğraşları sonucu söndürülen yangında tamamen yanan midibüs, küle dönerken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

(İHA)

11 Tem 2020 - 08:56 İHA Ankara- Asayiş

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