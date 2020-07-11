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11 Tem 2020 - 09:21- Spor

Beşiktaş geleceğin takımı için kolları sıvadı

Türkiye, Avrupa ve Afrika’da yetenekli futbolcu avına çıkan Beşiktaş’ın ilk hedefi Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci oldu. 21 yaşındaki futbolcuyu bir süredir takip eden siyah-beyazlılar, Karagümrük forması giyen Fatih Kuruçuk’u da izliyor.
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Beşiktaş’ta gözler yetenekli gençlerde. Türkiye, Avrupa ve Afrika’da genç futbolcu taramasına başlayan ve yetenekli isimleri siyah-beyazlı ekibe kazandırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, şu ana kadar Türkiye’de forma giyen 2 isim belirledi. TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden İzmir temsilcisi Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci’yi uzun süredir takip eden siyah-beyazlı kulübün scoutları, bu futbolcu hakkında olumlu rapor verdi. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 24 maçta 12 gol atarken 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Altınordu altyapısında futbola başlayan ve ardından Karşıyaka altyapısına transfer olup ardından A takıma yükselen futbolcunun asıl mevkisi sol kanat olsa da, forvette de oynayabiliyor. Bu yıl attığı goller ve asistlerle takımının Play-Off hattında kalmasında büyük rol oynayan genç futbolcu için Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki günlerde harekete geçmeyi planlıyor.

1.92’LİK SAVUNMACI GÜNDEMDE

TFF 1. Lig’de Play-Off mücadelesi veren Fatih Karagümrük’ten Fatih Kuruçuk’u listesine alan Beşiktaş, bu oyuncuyu takibini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki defans oyuncusu için önümüzdeki günlerde Süleyman Hurma’nın kapısını çalabilir. Sezon başında çok fazla forma şansı bulamasa da ilk yarının sonlarına doğru ilk 11’e giren ve formayı bir daha kaptırmayan Fatih Kuruçuk, attığı 5 golle de takımının Play-Off hattında olmasına büyük katkı sağladı. 1.92 boyundaki savunmacı, özellikle hava topları ve ikili mücadelelerde rakiplerine geçit vermiyor.

(İHA)

11 Tem 2020 - 09:21 İHA İstanbul- Spor

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