Cinayeti, güvenlik kameraları çözdü! Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş

Edinilen bilgiye göre, olay 8 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, berberde kalfalık yapan Aytekin Kıyga (44) dükkana gelen ve bir gün önce tıraş ettiği Güney T. (24) isimli şahıs tarafından vuruldu. Aytekin Kıygan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TABANCA ÖNCE TUTUKLUK YAPTI, SONRA VURDU

Berberde işlenen bu cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlı Güney T.’nin berbere gelip bir süre tedirgin bir şekilde beklediği, daha sonra öldürdüğü Aytekin Kıyga’nın zanlının yanına gelip tokalaşmak için elini uzattığı sırada zanlının tabancayı çekip herkes gözü önünde tetiğe bastığı ancak tabancanın tutukluk yaptığı görülürken, Kıyga’nın tabancaya almaya çalıştığı zanlının ise geriye doğru çekilip tabancayı bir kaç kez ateş ederek Kıyga’yı vurduğu yer alıyor. Zanlının Kıyga’nın yere düşmesiyle birlikte berberde bulunan diğer şahıslara tabanca doğrultarak kaçtığı görülüyor.

Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katili yakalamak için güvenlik kamerasından görüntü alıp yüz eşleştirme çalışması yaptı. Bin fotoğraf ile eşleştirerek kimliği tespit edilerek yakalanan Güney T. (24) alınan ifadesinde kendisini Mesut T. isimli birinin azmettirdiğini, öldürdüğü kişiyle azmettirenin arasında alacak verecek meselesi olduğunu bu nedenle vurdurduğunu söylemişti.

Polis bu ifade üzerine Mesut T.’yi de gözaltına almıştı. Mesut T. ise suçlamaları kabul etmeyip hem öleni hem de öldüreni tanımadığını söylemişti. Zanlılardan Güney T. tutuklanmış, Mesut T. ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

KLİPLERİNİ YOUTUBE DE BİNLERCE KİŞİ İZLİYORDU

Bu arada öldürüldükten sonra adli tıp kurumu morguna kaldırılan ve otopsisi yapıldıktan sora cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilen Aytekin Kıyga’nın şarkıcı olduğu öğrenildi. Kıyga’nın berber kalfalığı yanı sıra arabesk tarzı şarkı söylediği hatta çok sayıda klibi de olduğu ortaya çıktı. Kaygı’nın kliplerinin Youtube de binlerce kişi tarafından izlendiği öğrenildi.