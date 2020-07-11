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11 Tem 2020 - 10:13- Belediyeler G: 11 Tem 2020 - 10:21

Sokak hayvanlarının dünyasına sanatçı dokunuşu - Ankara

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin duvarları, Ressam Başak Gözde tarafından renklendiriyor.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin duvarları, Ressam Başak Gözde tarafından renklendiriyor.

Türkiye’nin en büyük hayvan barınaklarından biri olan Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Ressam Başak Gözde’nin dokunuşlarıyla renkleniyor. Ankaralı sanatçı barınağın duvarlarını çeşitli hayvan figürlerini resmederek renklerle donatıyor.

Yıllar önce barınaktan hayvan sahiplenen Ressam Başak Gözde, barınakta kalan sokak hayvanları için de bir şeyler yapmak üzere yola çıktı. Mesleğiyle sokak hayvanlarının dünyasına dokunmak isteyen Gözde süreci şöyle anlattı:

“Barınağın eski bir müdavimiyim. Sokak hayvanlarını ziyaret etmek onlarla vakit geçirmek benim için bir rehabilite ortamı. Köpeğimi de buradan sahiplenmiştim. Ancak o dönemden bu yana barınakta kalanlar için ne yapabilirim düşüncesi hep vardı. Mesleğimle ilgili bir şeyler yapma fikri oluştuğunda bunu Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları ile paylaştım ve onlar da memnuniyetle karşıladı. Şimdi buradayım ve Yavru Sahiplendirme bölümünün duvarlarını renklendiriyorum”.

Renklendireceği duvarlar ile hem barınakta çalışanlar için hem de ziyarete gelecekler için hoş bir görüntü yaratmayı hedefleyen Başak Gözde’yi çalışmaları boyunca barınağın konuklarından Karaca da yalnız bırakmadı.
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11 Tem 2020 - 10:13 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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