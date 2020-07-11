Haberler Ankara Haberler Ankara
11 Tem 2020 - 11:26- Sağlık G: 11 Tem 2020 - 11:27

Bakan Koca'dan uyarı: ''Bugün en az 1000 kişinin...''

"Son verilere göre bugün en az 1000 kişinin Kovid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere göre bugün en az 1000 kişinin yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) yakalanmasının beklendiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Kovid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim." ifadelerini kullandı.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yazın artan sıvı kaybına dikkat! Uzmanından 7 yaz içeceği tarifi mask
Yazın artan sıvı kaybına dikkat! Uzmanından 7 yaz içeceği tarifi
9 yaşındaki çocuğun midesinden tam 42 adet mıknatıs topu çıktı - Video Haber mask
9 yaşındaki çocuğun midesinden tam 42 adet mıknatıs topu çıktı - Video Haber
Sağlıklı olmanın ilk adımı ağızdan başlıyor mask
Sağlıklı olmanın ilk adımı ağızdan başlıyor
Arkadaş diyeti sizi hasta etmesin! Tek tip beslenmeden kaçının mask
Arkadaş diyeti sizi hasta etmesin! Tek tip beslenmeden kaçının
Bu ilçede Mart ayından bu yana ilk kez Covid-19 vakası görüldü mask
Bu ilçede Mart ayından bu yana ilk kez Covid-19 vakası görüldü
Çocuklarda diş çürüğüne dikkat! mask
Çocuklarda diş çürüğüne dikkat!
Covid-19’a karşı çocuklara özel öneriler! mask
Covid-19’a karşı çocuklara özel öneriler!
Dikkat! Kesinlikle uzak durun, çünkü… mask
Dikkat! Kesinlikle uzak durun, çünkü…
Bu uyarılara dikkat! Hem lezzet hem sağlık deposu, ama! mask
Bu uyarılara dikkat! Hem lezzet hem sağlık deposu, ama!
Hangi Besinler Ödem Atmaya İyi Gelir? mask
Hangi Besinler Ödem Atmaya İyi Gelir?

11 Tem 2020 - 11:26 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pandemi döneminde diyet yapmayın mask
Pandemi döneminde diyet yapmayın
Yazın artan sıvı kaybına dikkat! Uzmanından 7 yaz içeceği tarifi mask
Yazın artan sıvı kaybına dikkat! Uzmanından 7 yaz içeceği tarifi
Karın ağrısı çekiyordu, midesinden tam 42 adet mıknatıs topu çıktı mask
Karın ağrısı çekiyordu, midesinden tam 42 adet mıknatıs topu çıktı
Sağlık Bakanı Koca’dan dolmuş kooperatiflerine çağrı mask
Sağlık Bakanı Koca’dan dolmuş kooperatiflerine çağrı
Doğuştan kalp damarları ters olan bebek tedavi için Ankara’ya getirildi mask
Doğuştan kalp damarları ters olan bebek tedavi için Ankara’ya getirildi
Son 24 saatte 16 kişi korona virüsten hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte 16 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı mask
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda... mask
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda...
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı mask
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım." mask
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım."
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı mask
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı mask
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı

GALERİ

Taksici Rezaleti! Cinsel organını gösterip... - Video Haber mask
Taksici Rezaleti! Cinsel organını gösterip... - Video Haber
Hamamlarda yeni dönem! Korona virüs nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor mask
Hamamlarda yeni dönem! Korona virüs nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor
Ahmet Büyükgümüş: "Hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak" mask
Ahmet Büyükgümüş: "Hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak"
Ayasofya Camii’nin sevinci Çamlıca Camii’ne kadar taştı - Video Haber mask
Ayasofya Camii’nin sevinci Çamlıca Camii’ne kadar taştı - Video Haber
Aski'nin Borçlanma Yolu Açıldı! Polatlı Temiz ve Kesintisiz suya 2 yıl sonra kavuşacak mask
Aski'nin Borçlanma Yolu Açıldı! Polatlı Temiz ve Kesintisiz suya 2 yıl sonra kavuşacak
Mamak Obezıteye savaş açtı! Hanımlara beslenme tüyoları mask
Mamak Obezıteye savaş açtı! Hanımlara beslenme tüyoları
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL