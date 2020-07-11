Haberler Ankara Haberler Ankara
11 Tem 2020 - 14:54- Siyaset G: 11 Tem 2020 - 15:16

Çoklu baro düzenlenmesini içeren kanun teklifi yasalaştı

Çoklu baro ve Baroların temsil sayısına ilişkin hükümler içeren kanun teklifi kabul edildi
Video için play'e tıklayın

TBMM Genel Kurulu’nda Avukatlık Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukatın imzasıyla Baro kurulabilecek. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Barolar, tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak.

Barolar Ekim aylının ilk haftası, Türkiye barolar birliği ise Aralık ayında seçim yapacak.

Türkiye barolar Birliği’nde Barolar; Baro başkanı, üç delege ve ilave her 5 bin avukat için bir delege ile temsil edilecek.

Avukatlar Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkmak zorundadırlar. Avukatlara kılık ve kıyafet yönünden başka bir zorunluluk getirilemez.

11 Tem 2020 - 14:54 İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakın mask
Türkiye, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakın
MHP'li Semih Yalçın'dan Ayasofya’nın Statüsü hakkında Önemli Açıklama - Ankara mask
MHP'li Semih Yalçın'dan Ayasofya’nın Statüsü hakkında Önemli Açıklama - Ankara
Dışişleri Bakanlığından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’ye PKK tepkisi mask
Dışişleri Bakanlığından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’ye PKK tepkisi
“Memleketimizin yeşiline sonuna kadar sadığız, sadık kalacağız” mask
“Memleketimizin yeşiline sonuna kadar sadığız, sadık kalacağız”
Kılıçdaroğlu 24 ayrı siyasi partinin liderlerine mektup gönderdi: "Büyük üzüntü duyuyorum" mask
Kılıçdaroğlu 24 ayrı siyasi partinin liderlerine mektup gönderdi: "Büyük üzüntü duyuyorum"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan siyasi parti liderlerine “Kurultay” mektubu mask
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan siyasi parti liderlerine “Kurultay” mektubu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı mask
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda... mask
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda...
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı mask
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım." mask
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım."
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı mask
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı
Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı mask
Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı

GALERİ

Genç kız dalış yaparken fark etti! Denizden çıkan şeye kimse inanmadı - Video Haber mask
Genç kız dalış yaparken fark etti! Denizden çıkan şeye kimse inanmadı - Video Haber
Uslanmayan hırsız! 3 yıl cezaevinde kaldı, çıktı yine hırsızlık yaptı - Video Haber mask
Uslanmayan hırsız! 3 yıl cezaevinde kaldı, çıktı yine hırsızlık yaptı - Video Haber
Bursa’da 17. yüzyıldan kalma türbeye çirkin saldırı - Video Haber mask
Bursa’da 17. yüzyıldan kalma türbeye çirkin saldırı - Video Haber
Eyüpsultan’da korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü - Video Haber mask
Eyüpsultan’da korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü - Video Haber
150 kişilik yat partisine polis baskını! - Video Haber mask
150 kişilik yat partisine polis baskını! - Video Haber
Meteor mu düştü, obruk mu? Devasa çukur gizemini koruyor - Video Haber mask
Meteor mu düştü, obruk mu? Devasa çukur gizemini koruyor - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL