Beşiktaş, Malatya hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor mücadelesi hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme ve kondisyon çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi oyunları oynayan siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanı streching çalışması ile tamamladı.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00 da özel uçakla Malatya’ya giderek kampa girecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.