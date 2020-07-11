Galatasaray’da Falcao, Ankaragücü’ne karşı yok

Süper Lig’in 32. haftasında Ankaragücü deplasmanına gidecek olan Galatasaray’ın maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte son haftaların tartışılan ismi Ramadel Falcao kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılıların Ankara kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.