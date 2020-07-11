Kan donduran kadın cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi, ardından intihar girişiminde bulundu.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan yakınlarının yanına gelen S.D. ile Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde karşılaştığı K.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.E, tabancayla S.D'ye ateş etti.
Olay yerinde o sırada araç yıkatan polis ekipleri, silah sesleri üzerine dışarı çıkarak K.E’ye "dur" ihtarında bulundu.
Bunun üzerine K.E, kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
K.E. ve S.D, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
K.E'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.