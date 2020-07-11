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11 Tem 2020 - 16:46- Spor G: 11 Tem 2020 - 19:13

Falcao’nun 1 golü 454 bin Euro!

Galatasaray’da 3 haftadır forma giymeyen ve yarın oynanacak olan Ankaragücü maçının kadrosuna da dahil edilmeyen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı ekiple 22 resmi maçta 11 gol attı. Yıllık 5 milyon Euro net ücret alan Kolombiyalı futbolcunun 1 golünün maliyeti 454 bin 545 Euro’ya geldi!
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Galatasaray’da son dönemin tartışılan ismi Radamel Falcao, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada Kolombiyalı oyuncuya sert eleştirilerde bulundu. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 lig, 3 Avrupa ve 3 Türkiye Kupası mücadelesinde toplam 1484 dakika oynayan ve maç başı 67 dakika sahada kalan Falcao, bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Ligde 10 gol atan ve Türkiye Kupası’nda da 1 kez gol sevinci yaşayan Falcao, ligde 1 de asist yaptı.

5 MİLYON EURO NET MAAŞ

Galatasaray’a sezon başında transfer olan ve sarı-kırmızılı ekibe 3 yıllık imza atan Falcao, vergiler hariç Galatasaray’dan yıllık net 5 milyon Euro alıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve sık sık sakatlanarak birçok maçta forma giyemeyen futbolcu, toplamda rakip filelere 11 gol atarken, sarı-kırmızılı ekibe 1 golün maliyeti 454 bin Euro oldu. Geride kalan 2 sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray’da 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis 40 resmi maçta 32 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon Diagne’yi devre arasında kadrosuna katan Galatasaray’da bu futbolcu 15 resmi maçta forma giyip 11 gol atıp 2 asist yapmıştı. Falcao’dan beklediği verimi alamayan ve sezon sonunda bu futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, gelecek olan teklifleri değerlendirmekte kararlı. Falcao’nun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, Kolombiyalı futbolcuyu isteyen takımlarla masaya oturmaya hazır.
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11 Tem 2020 - 16:46 İHA İstanbul- Spor

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